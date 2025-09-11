Інтерфакс-Україна
Події
14:20 11.09.2025

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

1 хв читати
Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що, запустивши дрони у повітряний простір Польщі, РФ хотіла подивитися, на що готові партнери України.

"Я думаю, що передусім РФ хотіла подивитися, а що буде, на що готові партнери. На що готове НАТО політично… вони подивилися: на що готові фізично", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.

За словами президента, також росіяни могли запустити дрони на територію Польщі, щоб партнери не передавали Україні взимку системи ППО.

"На мій погляд, вони також могли це зробити, щоб партнери не давали системи ППО Україні", - зазначив він.

Теги: #польща #ппо #зеленський #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 11.09.2025
Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

12:39 11.09.2025
Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

12:24 11.09.2025
Радбез ООН розгляне порушення повітряного простору Польщі

Радбез ООН розгляне порушення повітряного простору Польщі

12:20 11.09.2025
Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

11:54 11.09.2025
Зеленський і Стубб ушанували пам’ять загиблих воїнів біля Стіни памʼяті в Києві

Зеленський і Стубб ушанували пам’ять загиблих воїнів біля Стіни памʼяті в Києві

11:32 11.09.2025
Російський дрон влучив у собор в Сумах, який є одним із символів міста

Російський дрон влучив у собор в Сумах, який є одним із символів міста

10:47 11.09.2025
Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

09:25 11.09.2025
Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

23:13 10.09.2025
Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

21:56 10.09.2025
Польща буде користуватися українським досвідом тренування в евакуації школярів, якщо буде така потреба

Польща буде користуватися українським досвідом тренування в евакуації школярів, якщо буде така потреба

ВАЖЛИВЕ

Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна пропонує країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва дронів-перехоплювачів - Зеленський

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Зеленський анонсував проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

ОСТАННЄ

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні родини ексголови Дарницької РДА на понад 7 млн грн

Кличко вважає інформацію про підготовку підозр депутатам Київради психологічним тиском і переслідуванням

Фаховий коледж УЧХ надає повну загальну середню освіту

Україна працює над форматом нової зустрічі зі США на основі "Коаліції охочих" - Зеленський

Україна пропонує країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва дронів-перехоплювачів - Зеленський

Зеленський анонсував проведення двох самітів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Comfy відкрив два нових магазини в Києві та Одесі

Охоронець освітнього закладу отримав поранення через обстріл у Херсоні

На Чернігівщині затримано очільницю коледжу за фіктивне зарахування військовозобов’язаних до навчального закладу

Замовити паперовий витяг про несудимість тепер можна онлайн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА