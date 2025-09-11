Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що, запустивши дрони у повітряний простір Польщі, РФ хотіла подивитися, на що готові партнери України.

"Я думаю, що передусім РФ хотіла подивитися, а що буде, на що готові партнери. На що готове НАТО політично… вони подивилися: на що готові фізично", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.

За словами президента, також росіяни могли запустити дрони на територію Польщі, щоб партнери не передавали Україні взимку системи ППО.

"На мій погляд, вони також могли це зробити, щоб партнери не давали системи ППО Україні", - зазначив він.