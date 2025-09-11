12:58 11.09.2025
На Харківщині через удар ворожого FPV-дрона поранено троє поліцейських
У четвер під час патрулювання території поблизу Осинового Куп’янського району Харківської області службовий поліцейський автомобіль потрапив під удар ворожого FPV-дрона.
"У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.