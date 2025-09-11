Інтерфакс-Україна
Події
12:58 11.09.2025

На Харківщині через удар ворожого FPV-дрона поранено троє поліцейських

1 хв читати

У четвер під час патрулювання території поблизу Осинового Куп’янського району Харківської області службовий поліцейський автомобіль потрапив під удар ворожого FPV-дрона.

"У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 10.09.2025
В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

21:17 07.09.2025
У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

14:35 07.09.2025
Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

Через нічні обстріли на Харківщині загинула жінка

14:27 06.09.2025
Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

09:31 05.09.2025
У Харківській області за добу 3 загиблих, 6 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

У Харківській області за добу 3 загиблих, 6 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

19:50 04.09.2025
Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

12:35 04.09.2025
У Козачій Лопані на Харківщині двоє людей загинули, ще двоє поранені через детонацію ворожого дрона

У Козачій Лопані на Харківщині двоє людей загинули, ще двоє поранені через детонацію ворожого дрона

09:50 04.09.2025
У Харківській області загинула одна особа, шестеро зазнали поранень через ворожі обстріли

У Харківській області загинула одна особа, шестеро зазнали поранень через ворожі обстріли

11:37 03.09.2025
У Козачій Лопані внаслідок атаки ворожого дрона загинув мирний мешканець

У Козачій Лопані внаслідок атаки ворожого дрона загинув мирний мешканець

15:20 02.09.2025
Через ворожий обстріл Куп’янська загинули дві пенсіонерки

Через ворожий обстріл Куп’янська загинули дві пенсіонерки

ВАЖЛИВЕ

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

ОСТАННЄ

В найближчі дві доби на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів

Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

Третина українських підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання і потребує психологічної підтримки - опитування

Зеленський: Сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів у ЄС

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Радбез ООН розгляне порушення повітряного простору Польщі

Країни Люблінського трикутника закликали до скоординованої відповіді на вторгнення дронів РФ у Польщу

Сили оборони відкинули противника поблизу Покровська, ворог просунувся у Серебрянському лісництві - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА