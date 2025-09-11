Інтерфакс-Україна
09:40 11.09.2025

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з питань впровадження системи власних ресурсів ЄС

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань впровадження системи власних ресурсів Європейського Союзу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Крім того, утворено міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері створення безбар’єрного простору як тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду, утворений з метою координації діяльності щодо розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження політики безбарʼєрності, та реалізації Національної стратегії із створення безбарʼєрного простору в Україні на період до 2030 року.

