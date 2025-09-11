Окупанти за добу втратили 890 осіб та 49 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, 4 танка, 22 артсистеми, 343 БПЛА, а також 49 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1091890 (+890) осіб, танків – 11176 (+4) од, бойових броньованих машин – 23264 (+2) од, артилерійських систем – 32628 (+22) од, РСЗВ – 1483 (+0) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58194 (+343), крилаті ракети – 3718 (+27), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 61339 (+49), спеціальна техніка – 3964 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.