21:19 10.09.2025

Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року
Нідерланди долучаться до протиповітряної оборони Польщі вже до кінця року, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Нідерланди вже вирішили доставити ешелоновану систему протиповітряної оборони на схід Польщі пізніше цього року. З 2 системами Patriot, NASAMS, системами протидії безпілотникам і 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові сили і засоби. Сьогоднішній день показав, що це як ніколи важливо для нашої спільної безпеки", - написав Брекельманс в соцмережі Х.

 

 

