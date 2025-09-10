Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

Фото: https://x.com/DefensieMin/status/1910691506320458175

Нідерланди долучаться до протиповітряної оборони Польщі вже до кінця року, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Нідерланди вже вирішили доставити ешелоновану систему протиповітряної оборони на схід Польщі пізніше цього року. З 2 системами Patriot, NASAMS, системами протидії безпілотникам і 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові сили і засоби. Сьогоднішній день показав, що це як ніколи важливо для нашої спільної безпеки", - написав Брекельманс в соцмережі Х.