Кількість загиблих цивільних в Україні у 2025 році зросла на 40% – Міссія ООН з прав людини

У 2025 році кількість жертв серед цивільних в Україні різко зросла порівняно з попереднім роком, повідомляє Монігорингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Протягом 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб різко зросла: загальна кількість жертв за перші вісім місяців року збільшилася на 40% порівняно з 2024 роком. Зокрема, кількість загиблих зросла на 17%, а поранених – на 46%", – повідомляє пресслужба Місії.

Так, у серпні удари безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя. В результаті загинуло 58 цивільних осіб і 272 отримали поранення. У серпневій доповіді ММПЛУ зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій та Херсонській областях.

Окрім посилення атак на лінії фронту, у 2025 році значно зросло використання зброї дальнього радіусу дії, ракет та баражувальних боєприпасів, для ураження територій, розташованих далеко від фронту, і ця тенденція продовжилася у вересні після перерви в серпні.

"Тимчасова пауза в далекобійних атаках на початку серпня принесла лише тимчасове полегшення міським районам, тоді як у прифронтових районах рівень жертв залишався стабільно високим. На початку вересня атаки відновилися, і, за повідомленнями, Російська Федерація застосувала рекордну кількість ракет і безпілотників", – заявила голова Місії Даніель Белль.

Зазначається, що під час масованої атаки 6-7 вересня російські збройні сили, згідно з повідомленнями, застосували 810 баражувальних боєприпасів та 13 потужних ракет. Це була найбільша кількість озброєння, використана в одній атаці з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Атака охопила кілька областей країни. Внаслідок атаки щонайменше п’ятеро цивільних осіб загинули, ще 41 особа дістала поранення в 6 областях, включно з Києвом.

У серпні 2025 року також посилилися атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема на об'єкти газопостачання. Було задокументовано щонайменше дев’ять подібних інцидентів у підконтрольних Уряду України районах. Крім того, російські сили здійснили удари по інших критично важливих об’єктах, серед яких – масштабні авіаудари по Корабельному мосту в Херсоні. Цей міст має стратегічне значення для цивільного руху та логістики, що спричинило евакуацію населення.

"Такі напади можуть серйозно вплинути на надання базових послуг та погіршити становище цивільного населення, особливо з наближенням зими", – вказала Белль.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала щонайменше 14 116 загиблих цивільних осіб, серед яких 733 дитини. Кількість поранених становить 36 481 особу, з них 2 285 – діти.