РФ атакувала енергооб'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині

РФ атакувала дронами енергооб'єкт "ДТЕК" у Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг у Телеграм-каналі в середу.

"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини", - проінформували в компанії.

Під час атаки працівники "ДТЕК" не постраждали – вони перебували в укриттях.

"Ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку", - зазначили в "ДТЕК".