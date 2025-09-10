Інтерфакс-Україна
Події
18:10 10.09.2025

РФ атакувала енергооб'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині

1 хв читати
РФ атакувала дронами енергооб'єкт "ДТЕК" у Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг у Телеграм-каналі в середу.

"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини", - проінформували в компанії.

Під час атаки працівники "ДТЕК" не постраждали – вони перебували в укриттях.

"Ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку", - зазначили в "ДТЕК".

Теги: #дтек #атака_рф #дніпропетровська_область

