Сікорський відповів Орбану: зніміть вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Віцепрем'єр-міністр - міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо вторгнення російських БПЛА в повітряний простір Польщі, закликавши посилити санкції щодо агресора.

"Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви повинні вийти з паркану і засудити російську агресію. Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити посилення санкцій проти агресора та зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС", - написав Сікорський в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Орбан прокоментував інцидент, назвавши порушення територіальної цілісності Польщі неприйнятним і закликавши до "миру у війні між Росією та Україною".

Раніше на порталі польського видання Rzeczpospolita з'явилося повідомлення, що понад 20, найімовірніше, 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.