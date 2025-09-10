Кабмін призначив ректора Маріупольського університету Трофименка заступником міністра освіти

Кабінет міністрів України призначив Миколу Трофименка на посаду заступника міністра освіти і науки, повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Вітаю Миколу Трофименка з призначенням на посаду заступника міністра освіти. Співпрацюємо з Миколою давно. Молодий, прогресивний, ефективний. Все, що він зробив на посаді ректора релокованого і вже легендарного Маріупольського державного університету викликає велику повагу", - написала Гришина в мережі Facebook.

Трофименко є доктором політичних наук, доцент, ректором Маріупольського державного університету, заслуженим працівником освіти України.

Як повідомлялося, 8 серпня Кабмін звільнив заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, який займався питаннями вищої освіти, зокрема питаннями обʼєднання університетів.