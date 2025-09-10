Інтерфакс-Україна
Події
15:15 10.09.2025

Кабмін призначив ректора Маріупольського університету Трофименка заступником міністра освіти

1 хв читати

Кабінет міністрів України призначив Миколу Трофименка на посаду заступника міністра освіти і науки, повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Вітаю Миколу Трофименка з призначенням на посаду заступника міністра освіти. Співпрацюємо з Миколою давно. Молодий, прогресивний, ефективний. Все, що він зробив на посаді ректора релокованого і вже легендарного Маріупольського державного університету викликає велику повагу", - написала Гришина в мережі Facebook.

Трофименко є доктором політичних наук, доцент, ректором Маріупольського державного університету, заслуженим працівником освіти України. 

Як повідомлялося, 8 серпня Кабмін звільнив заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, який займався питаннями вищої освіти, зокрема питаннями обʼєднання університетів.

Теги: #міносвіти #заступник_міністра #трофименко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 10.09.2025
Держава компенсує навчання дітям захисників за попередній навчальний рік - Міносвіти

Держава компенсує навчання дітям захисників за попередній навчальний рік - Міносвіти

16:19 10.09.2025
Міносвіти автоматизувало подання заявок на українознавчий компонент для школярів за кордоном

Міносвіти автоматизувало подання заявок на українознавчий компонент для школярів за кордоном

14:39 09.09.2025
Міносвіти: один з викликів вступної кампанії-2025 - створення недружніх умов для "ухилянтів"

Міносвіти: один з викликів вступної кампанії-2025 - створення недружніх умов для "ухилянтів"

15:00 08.09.2025
Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

14:05 08.09.2025
Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

11:40 05.09.2025
Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

11:20 01.09.2025
В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

09:46 01.09.2025
В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

13:47 28.08.2025
Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

14:37 27.08.2025
Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

ВАЖЛИВЕ

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

Держетнополітики просить суд припинити діяльність УПЦ (МП) і передати державі її майно, кошти та інші активи

ОСТАННЄ

Росіяни зберігають високу активність атак на покровському напрямку, всього з початку доби сталося 82 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Трамп закликав стратити убивцю 23-річної біженки з України

Єрмак: ще одного юнака вдалося повернути з окупації

Посол США при НАТО: Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу

Батьки першачків найчастіше витрачають кошти за програмою "Пакунок школяра" на одяг - Мінсоцполітики

Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс

Нову будівлю кінологічного центру Нацполіції відкрили у Бучі

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ у Житомирі та Вінниці

За ексголову департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА