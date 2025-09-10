Інтерфакс-Україна
Події
14:03 10.09.2025

Автомобіль евакгрупи підірвався у Бериславі, загинув поліцейський

1 хв читати

Автомобіль евакуаційної групи, яка напередодні виконували завдання з евакуації громадян, на виїзді з Берислава (Херсонська обл.) підірвався на вибухонебезпечному предметі, через що один поліцейський загинув, ще двоє його колег та двоє працівників комунального підприємства дістали поранення, повідомив очільник Бериславської міської військової адміністрації Володимир Літвінов.

"Сьогодні евакуаційна група, до складу якої входили троє співробітників Бериславського районного відділу поліції, поверталася з міста Берислав до місця тимчасової дислокації підрозділу. Напередодні вони виконували завдання з евакуації, під час якого потрапили під ворожий обстріл", - написав Літвінов у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час виїзду з міста службовий автомобіль комунального підприємства наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок підриву один поліцейський загинув, ще двоє його колег та двоє працівників комунального підприємства Бериславської громади дістали поранення.

"Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - зазначив Літвінов.

Теги: #берислав #вибухонебезпечні_предмети #підрив

