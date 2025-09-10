Інтерфакс-Україна
13:52 10.09.2025

МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

Фото: PAP

Міністерство закордонних справ Польщі викликає у середу ввечері посла РФ у Варшаві для вручення йому ноти протесту, повідомляє Польська агенція преси (PAP).

"Після порушення польського повітряного простору, МЗС у середу викличе представника Росії, якому буде вручено ноту протесту. Про це повідомив агентству речник МЗС Павел Вронський", - йдеться у повідомленні.

Вронський зазначив, що МЗС не розголошує зміст ноти до її вручення.

Раніше на порталі польського видання Rzeczpospolita з'явилося повідомлення, що понад 20, найімовірніше, 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.

