Зеленський підписав закон "Про професійну освіту"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4574-IX "Про професійну освіту".

Як повідомляється на картці відповідного законопроєкту на парламентському порталі, прийнятий 21 серпня, він був повернений з підписом голови держави у вівторок, 9 вересня.

"Згідно із Законом, зʼявляється базовий тип закладу — професійний коледж. Разом із ним діятимуть військові коледжі, навчальні центри, центри професійної досконалості. Усі мають чітко визначені обовʼязки, права та можливості. Державні та комунальні заклади професійної освіти зможуть утворюватися та функціонувати як у формі бюджетної установи, так і у формі некомерційного товариства", - відзначається в телеграм-каналі Верховної Ради в середу.

Як повідомляли в Міністерстві освіти і науки України, серед головних змін, які передбачає прийнятий закон, є те, що професійні коледжі працюватимуть у формі некомерційних товариств, що дасть можливість відмовитися від тарифної сітки та типового штатного розпису, а також вільно розпоряджатися власними надходженнями, а фінансова автономія дасть змогу підвищити зарплати для найкращих співробітників закладів, передусім для майстрів виробничого навчання.

Також передбачається, що директорам закладів встановлять KPI, що дозволить протягом кількох років побачити кадрові зміни та нових людей в управлінні. Крім того, за декілька років випускників чекатиме зовнішнє оцінювання результатів навчання, яке будуть проводити незалежні кваліфікаційні центри, що на думку Міносвіти підвищить якість підготовки фахівців, оскільки дипломи вже не видаватимуть без такої перевірки знань.

"Вищі професійні училища, ПТУ та Центри ПТО поступово перейменують у професійні коледжі, де будуть навчатися студенти з повноцінними академічними правами. І найважливіше — ми нарешті почнемо створювати на базі коледжів ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів, які потрібні ринку праці вже зараз", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла, що закон "Про професійну освіту" відкриває доступ до понад EUR350 млн підтримки від Європейського Союзу. За її словами, закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах, що дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.