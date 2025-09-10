Вночі були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, є влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею

Російські окупанти завдали комбінованого удару по території України в ніч проти середи із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування, Сили оборони знешкодили 413 повітряних цілей, з них 386 ворожих безпілотників та 27 ракет різних типів, попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей: 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів; 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69). Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях. Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу: 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – "Шахеди"; 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл.- РФ, акваторії Чорного моря; 1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 90,17%, при чому ефективність збиття БпЛА – 88,19%, ракет – 64,29%.

Як повідомлялося, Сили оборони в ніч на 9 серпня знешкодили 60 ворожих БпЛА з 84, що атакували Україну, зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Попередній масований повітряний удар було завдано 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО біло збито/подавлено 751 повітряну ціль: 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 4 крилаті ракети Іскандер-К. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.