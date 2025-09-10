Інтерфакс-Україна
04:11 10.09.2025

Конгресмен Джо Вілсон заявив про напад РФ на країну НАТО

Росія атакує союзника по НАТО Польщу – це акт війни, заявив конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон на платформі X в ніч на середу, реагуючи на інформацію про ймовірне проникнення російських БпЛА в повітряний простір Польщі.

"Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй", - написав Вілсон.

"Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину, та озброїти Україну зброєю, здатною нанести удар по Росії. Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", - заявив Вілсон на X.

Джерело: https://x.com/RepJoeWilson/status/1965571179986510169

Теги: #польща #конгресмен #атака #сша

