02:50 10.09.2025

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про посиленні заходи на тлі інформації про російські дрони над територією Польщі

Оперативний командувач Збройних сил Польщі запустив всі необхідні процедури для захисту польського повітряного простору, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі (DO RSZ) на платформі X в ніч на середу.

"Увага, в ніч з 9 на 10 вересня 2025 р. Російська Федерація здійснює чергові масовані удари на об'єкти, розташовані на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач ЗС запустив всі необхідні процедури. В нашому просторі діють польські і союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного стеження приведені в стан найвищої готовності", - повідомило DO RSZ на X, уточнивши, що "ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору й громадян, особливо в районах прилеглих до небезпечного простору".

Ця інформація була опублікована о 01:37 на тлі повідомлень ряду ЗМІ про проникнення російських дронів в польський повітряний простір, та, що польська влада також закрила аеропорт Жешув у східній Польщі, який є ключовим логістичним центром для західної військової допомоги Україні, посилаючись на "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки". У повідомленні NOTAM, виданому для цієї території, зазначено, що зона контролю аеропорту буде недоступною до подальших розпоряджень.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1965545243547234396

