Інтерфакс-Україна
Події
21:48 09.09.2025

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок призначив прем'єр-міністром Себастьяна Лекорню, повідомляє агенство Reuters.

"Вибір 39-річного Лекорню (міністра збройних сил Франції з травня 2022 до вересня 2025 – ІФ-У) свідчить про рішучість Макрона продовжувати політику уряду меншості з його орієнтованою на бізнес програмою економічних реформ, в рамках якої було знижено податки для бізнесу та заможних громадян і підвищено вік виходу на пенсію", - зазначено в матеріалі Reuters.

Макрон був змушений призначити п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки після того, як парламент усунув Франсуа Байру з посади через дев'ять місяців після його призначення через його плани щодо приборкання стрімкого зростання державного боргу.

"Доручивши цю посаду Лекорню, Макрон ризикує втратити підтримку лівоцентристської Соціалістичної партії, і президент та його уряд залишаються залежними від підтримки в парламенті ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен", - пише Reuters.

Агенство припускає, що пріоритетом Лекорню буде досягнення консенсусу щодо бюджету на 2026 рік.

"Завдання, яке стало причиною відставки Байру, який наполягав на агресивному скороченні витрат, щоб стримати дефіцит, який майже вдвічі перевищував встановлений ЄС ліміт у 3% ВВП", - додали в Reuters.

 

Теги: #франція #призначення #уряд #премєр

