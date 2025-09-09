Інтерфакс-Україна
19:04 09.09.2025

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Латвійський Кабінет міністрів у вівторок, 9 вересня, підтримав проєкт розпорядження про виділення EUR5 млн ініціативі НАТО та США з підтримки України PURL (Перелік пріоритетних потреб України), повідомила пресслужба Міністерства оборони Латвійської Республіки.

"Необхідно продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами, оскільки це єдиний спосіб посилити її здатність захищати свій суверенітет та територіальну цілісність, а також досягти перемоги в боротьбі з державою-агресором Росією. Ініціатива "PURL" – це спосіб надати Україні американську зброю, яка вже підвищила її бойові можливості в критичні моменти, для утримання фронту, проведення контратак та демонстрації підтримки України з боку США", – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже зазначила, що фінансування Латвією закупівлі американської зброї на підтримку української є чітким сигналом рішучості НАТО та союзників забезпечити пріоритетні військові потреби України та зміцнити колективну безпеку в Європі.

"Внесок Латвії є політичною та практичною демонстрацією солідарності, яка ще раз підтверджує, що Латвія разом зі своїми союзниками готова захищати міжнародний порядок від російської агресії", - додала вона.

Згідно з рішенням уряду, пожертва Латвії у 2025 році становитиме EUR5 млн, з яких EUR3 млн виділено з бюджету Міністерства оборони, а EUR2 млн – з бюджету Міністерства закордонних справ.

PURL – це нова ініціатива, спрямована на сприяння придбанню та передачі оборонних товарів і послуг США Україні за допомогою коштів від союзників та партнерів. У рамках цієї ініціативи європейські країни та Канада надають фінансування для закупівлі військової продукції американського виробництва, щоб швидко та ефективно забезпечити українські збройні сили необхідною підтримкою.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 серпня, до програми PURL ("Перелік пріоритетних потреб України") в серпні долучилися сім країн. До фінансування долучилися Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія і Латвія. За словами президента, "уже у програмі більше двох мільярдів доларів".

14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО для України.

Теги: #purl #латвія

