18:21 09.09.2025

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що за результатами засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" мають бути конкретні результати щодо посилення протиповітряної оборони України і у фінансах на програму PURL ("Перелік пріоритетних потреб України").

"Ми говоримо про посилення нашої ППО. Потрібні більш швидкі рішення по системах. Петріоти перед усім. Я хочу подякувати, хто в цьому підтримує нас", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Рамштайн на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО. Та у фінансах на програму PURL, яка дозволяє купувати американську зброю", - наголосив він.

За словами президента, вересень має бути результативним для цієї програми. Окрім того, він наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ.

"Наша команда працює з європейцями, з американцями, з країнами Сімки на всіх рівнях - уряд, команда Офісу. Є розуміння, що без нових санкцій не буде прогресу у дипломатії та у всіх намаганнях завершити війни", - зауважив Зеленський.

