13:19 09.09.2025

В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

У середу, 10 вересня, в південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 22-27°.

У Києві у середу без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 10 вересня в Києві була зафіксована в 1909 році і склала 31,2°, найнижча вночі – 4,1° в 1968 році.

В четвер, 11 вересня, в Україні без опадів, лише вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних та південних областях 14-19°. Вдень 22-27°, у західних областях 19-24°.

У Києві у четвер без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

