10:15 09.09.2025

Судитимуть двох колишніх податківців та їх спільника: продавали хакерам інформацію про громадян України

У Києві судитимуть двох колишніх працівників Державної податкової служба (ДПСУ) та їх спільника, які "торгували" конфіденційною інформацією про громадян України, повідомила пресслужба поліції столиці.

"Двоє співробітників Державної податкової служби України, 24 та 25 років, збирали з внутрішньої закритої бази конфіденційні дані стосовно фізичних та юридичних осіб й передавали їх своєму знайомому, 30-річному мешканцю Чернівецької області", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі поліції Києва у вівторок.

Останній продавав отриману інформацію за 100-300$ "клієнтам", яких шукав у закритому російському хакерському форумі на DarkNet.

Оплату "продавець" приймав лише на криптогаманець, а отримані кошти в подальшому розподілялись між всіма учасниками групи. За виток інформації з обмеженим доступом підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.

 

