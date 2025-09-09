НМТ-2025 через повітряну тривогу не змогли завершити всього 8 учасників - голова комітету Ради

В 2025 році Національний мультипредметний тест (НМТ) через тривалу повітряну тривогу не змогли завершити всього 8 учасників, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Кількість учасників, які не змогли завершити завдання через тривалу повітряну тривогу, цьогоріч склала 8 людей на всю країну. Для порівняння: у 2024 році – 52 вступники, у 2023-му – 546 вступники", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він розповів, що цьогоріч НМТ проходив у 1188 екзаменаційних центрах, і усі вони мали укриття.

"У Харківській, Сумській і Полтавській областях усі тимчасові екзаменаційні центри працювали одразу безпосередньо в них", - додав Бабак.