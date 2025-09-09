Інтерфакс-Україна
Події
07:26 09.09.2025

Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

1 хв читати
Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Внаслідок ворожих атак на Приморське та Запоріжжя одна жінка загинула, ще одна дістала поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, протягом доби російські війська завдали 474 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

"Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному", – зазначив Федоров.

Також, за інформацією ОВА, 336 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Веселянку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Успенівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне та Червоне.

"4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Малу Токмачку.127 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

 

Теги: #запорізька #обстріли

