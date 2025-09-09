У Запоріжжі щонайменше два ворожі удари, горить приватний будинок - Федоров

Російські війська завдали щонайменше два удари по Запоріжжю, внаслідок одного з них, попередньо, горить приватний будинок, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків", — зазначив Федоров.

Пізніше він додав: "Щонайменше два ворожих удари по Запоріжжю. Попередньо, без постраждалих".

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25129

https://t.me/ivan_fedorov_zp/25130