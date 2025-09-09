Інтерфакс-Україна
Події
01:37 09.09.2025

У Запоріжжі щонайменше два ворожі удари, горить приватний будинок - Федоров

1 хв читати

Російські війська завдали щонайменше два удари по Запоріжжю, внаслідок одного з них, попередньо, горить приватний будинок, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків", — зазначив Федоров.

Пізніше він додав: "Щонайменше два ворожих удари по Запоріжжю. Попередньо, без постраждалих".

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25129

https://t.me/ivan_fedorov_zp/25130

Теги: #запоріжжя #наслідки #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:44 09.09.2025
Радник Зеленського підтвердив влучання частини ракети "Іскандер" по будівлі уряду України

Радник Зеленського підтвердив влучання частини ракети "Іскандер" по будівлі уряду України

02:24 09.09.2025
У Запоріжжі поранено 66-річну жінку внаслідок ворожого удару

У Запоріжжі поранено 66-річну жінку внаслідок ворожого удару

22:23 08.09.2025
62-річна жінка загинула внаслідок атаки російського дрона на Запорізьку область - ОВА

62-річна жінка загинула внаслідок атаки російського дрона на Запорізьку область - ОВА

21:38 08.09.2025
Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

20:05 08.09.2025
Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

21:29 07.09.2025
Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

18:35 07.09.2025
На Запоріжжі цивільний постраждав від атаки ворожого FPV-дрона – ОВА

На Запоріжжі цивільний постраждав від атаки ворожого FPV-дрона – ОВА

18:33 07.09.2025
У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу - ДСНС

16:21 07.09.2025
Троє поранених перебувають у лікарнях після атаки на Запоріжжя

Троє поранених перебувають у лікарнях після атаки на Запоріжжя

11:45 07.09.2025
УЧХ надавав допомогу постраждалим через ворожу атаку по Запоріжжі

УЧХ надавав допомогу постраждалим через ворожу атаку по Запоріжжі

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

ОСТАННЄ

У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

МАГАТЕ фіксує шість із семи скомпрометованих ліній електропередач на ЗАЕС

Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

На Харківщині двоє підлітків підірвалися на ВНП, їх шпиталізовано у тяжкому стані

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА