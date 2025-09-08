Інтерфакс-Україна
Події
23:06 08.09.2025

МАГАТЕ фіксує шість із семи скомпрометованих ліній електропередач на ЗАЕС

1 хв читати

Шість із семи стовпів електропередач Запорізької атомної електростанції скомпрометовані, залишаючи лише одну працездатну лінію поза майданчиком, що створює серйозні ризики для безпеки, повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні.

"Лише одна лінія електропередач поза майданчиком залишається працездатною, що створює серйозні ризики для безпеки", – зазначив він.

За його словами, всі шість реакторів перебувають у холодному відключенні, і жоден з них не може бути безпечно запущений за поточних умов: "Рівень охолоджуючого ставка знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу 12,0 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу".

Гроссі додав, що заходи ізоляції впускного каналу забезпечують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, наприклад, будівництво насосної станції.

"Постійна військова діяльність, включаючи атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликає серйозне занепокоєння, додаючи стресу та ризику", - зазначив Гроссі.

Джерело:https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-8-september-2025

Теги: #заява #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 05.09.2025
Рівень води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС з моменту руйнування Каховської греблі знизився більш як на 3,2 м – МАГАТЕ

Рівень води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС з моменту руйнування Каховської греблі знизився більш як на 3,2 м – МАГАТЕ

04:08 05.09.2025
Трамп планує після розмови з Зеленським поспілкуватися з Путіним

Трамп планує після розмови з Зеленським поспілкуватися з Путіним

22:16 04.09.2025
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудив удар росіян по гуманітарній місії Данської ради у Чернігівській області

05:45 04.09.2025
Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

Каллас: сильна українська армія — найнадійніша гарантія безпеки для Європи

20:29 02.09.2025
МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду

МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду

17:40 30.08.2025
Офіційна заява партії "Європейська Солідарність" у звʼязку з цинічним, підлим вбивство нашого друга і колеги Андрія Парубія

Офіційна заява партії "Європейська Солідарність" у звʼязку з цинічним, підлим вбивство нашого друга і колеги Андрія Парубія

07:31 30.08.2025
Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

Макрон: Путін обіграє Трампа, якщо не погодиться на зустріч із Зеленським до понеділка

15:55 29.08.2025
Каллас виступила із заявою: Ми солідарні з українцями і рішуче засуджуємо РФ

Каллас виступила із заявою: Ми солідарні з українцями і рішуче засуджуємо РФ

22:09 28.08.2025
Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

23:26 24.08.2025
Голова МЗС Словаччини: Україна шкодить своїм інтересам, адже ризикує залишитися без пального

Голова МЗС Словаччини: Україна шкодить своїм інтересам, адже ризикує залишитися без пального

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

ОСТАННЄ

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

62-річна жінка загинула внаслідок атаки російського дрона на Запорізьку область - ОВА

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

На Харківщині двоє підлітків підірвалися на ВНП, їх шпиталізовано у тяжкому стані

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА