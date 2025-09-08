МАГАТЕ фіксує шість із семи скомпрометованих ліній електропередач на ЗАЕС

Шість із семи стовпів електропередач Запорізької атомної електростанції скомпрометовані, залишаючи лише одну працездатну лінію поза майданчиком, що створює серйозні ризики для безпеки, повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні.

"Лише одна лінія електропередач поза майданчиком залишається працездатною, що створює серйозні ризики для безпеки", – зазначив він.

За його словами, всі шість реакторів перебувають у холодному відключенні, і жоден з них не може бути безпечно запущений за поточних умов: "Рівень охолоджуючого ставка знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу 12,0 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу".

Гроссі додав, що заходи ізоляції впускного каналу забезпечують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, наприклад, будівництво насосної станції.

"Постійна військова діяльність, включаючи атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликає серйозне занепокоєння, додаючи стресу та ризику", - зазначив Гроссі.

Джерело:https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-8-september-2025