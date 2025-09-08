Інтерфакс-Україна
19:42 08.09.2025

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене захисту критичної інфраструктури і енергетики.

"Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, на засіданні були доповіді щодо виробництва дронів, зокрема, якість дронів, кількісні показники.

"Були також сьогодні доповіді військових. Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини", - повідомив президент.

За його словами, на Ставці також були доповіді щодо інфраструктури зв’язку в Україні.

"Принципово, щоб у всіх наших громадах був нормальний доступ для зв’язку, і щодо цього потрібно ще попрацювати відповідним структурам", - наголосив він.

 

