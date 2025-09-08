"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

Напрям "Ремонт і виробництво" АТ "Укрзалізниця" (УЗ) самостійно розпочав виготовлення рейкових накладок, які з’єднують рейки між собою, і планує у 2026 році повністю покрити потребу компанії у цій деталі, повідомив керівник напряму "Ремонт і виробництво" Євген Шрамко.

"Ця деталь раніше виготовлялась на "Азовсталі" в Маріуполі. Ми розпочали власне виробництво, адже три роки виробництво накладки в Україні не здійснювалось. Якщо б ми не освоїли виробництво, то частина залізниці могла б зупинитись. На наступний рік ми плануємо повністю покрити потребу "Укрзалізниці", виготовивши 500 тонн", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогоднішній день план виробництва становить 300 тонн, з яких 180 тонн уже виготовлено, тоді як загальна середньорічна потреба "Укрзалізниці" — приблизно 500 тонн, у пікові періоди вона досягає 1000 тонн.

Шрамко зазначив, що частина виготовлених накладок була відправлена на напрямок європейської колії "Чоп-Ужгород", який відкрили 5 вересня.

Керівник додав, що з такою продукцією виробництво може виходити на експорт, зокрема, наразі команда займається сертифікацією європейської шпали. Також вже були невеликі поставки, наприклад, пов’язані із залізничною дорогою з однією з країн Балтії.

Окрім накладок напрям працював над виробництвом контейнерів, зокрема, проводилась робота над контейнером на зразок зерновоза універсального. За підрахунками з міжнародними партнерами лінія з виробництва контейнерів коштувала близько $1,5 млн. Проте через падіння перевезень попиту на контейнери нема, тому напрям наразі відмовився від впровадження такого проєкту.

"Загалом ми доволі гнучкі щодо освоєння нової продукції, люди готові вчитися. В нас був досвід роботи – перероблювали автомобіль для донації крові. Окремо ми працюємо для фондом "Повернись живим" у напрямку розмінування", - навів прикладки Шрамко.