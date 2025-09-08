Інтерфакс-Україна
Події
18:45 08.09.2025

"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

2 хв читати
"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

Напрям "Ремонт і виробництво" АТ "Укрзалізниця" (УЗ) самостійно розпочав виготовлення рейкових накладок, які з’єднують рейки між собою, і планує у 2026 році повністю покрити потребу компанії у цій деталі, повідомив керівник напряму "Ремонт і виробництво" Євген Шрамко.

"Ця деталь раніше виготовлялась на "Азовсталі" в Маріуполі. Ми розпочали власне виробництво, адже три роки виробництво накладки в Україні не здійснювалось. Якщо б ми не освоїли виробництво, то частина залізниці могла б зупинитись. На наступний рік ми плануємо повністю покрити потребу "Укрзалізниці", виготовивши 500 тонн", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогоднішній день план виробництва становить 300 тонн, з яких 180 тонн уже виготовлено, тоді як загальна середньорічна потреба "Укрзалізниці" — приблизно 500 тонн, у пікові періоди вона досягає 1000 тонн.

Шрамко зазначив, що частина виготовлених накладок була відправлена на напрямок європейської колії "Чоп-Ужгород", який відкрили 5 вересня.

Керівник додав, що з такою продукцією виробництво може виходити на експорт, зокрема, наразі команда займається сертифікацією європейської шпали. Також вже були невеликі поставки, наприклад, пов’язані із залізничною дорогою з однією з країн Балтії.

Окрім накладок напрям працював над виробництвом контейнерів, зокрема, проводилась робота над контейнером на зразок зерновоза універсального. За підрахунками з міжнародними партнерами лінія з виробництва контейнерів коштувала близько $1,5 млн. Проте через падіння перевезень попиту на контейнери нема, тому напрям наразі відмовився від впровадження такого проєкту.

"Загалом ми доволі гнучкі щодо освоєння нової продукції, люди готові вчитися. В нас був досвід роботи – перероблювали автомобіль для донації крові. Окремо ми працюємо для фондом "Повернись живим" у напрямку розмінування", - навів прикладки Шрамко.

Теги: #укрзалізниця #євген_шрамко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:16 07.09.2025
Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

18:36 01.09.2025
"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

23:57 28.08.2025
Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

15:09 28.08.2025
"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

13:38 28.08.2025
Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

10:30 28.08.2025
"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

07:09 28.08.2025
Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

Російські війська вдарили по рухомому складу Укрзалізниці, один Інтерсіті+ ушкоджено, низка поїздів прямує зміненим маршрутом

17:08 26.08.2025
"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

17:49 25.08.2025
ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

10:28 21.08.2025
"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ОСТАННЄ

УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

Польські активісти Greenpeace занурилися до Nord Stream із закликом не відновлювати його та розвивати ВДЕ в Європі

Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

Буданов відвідав поранених розвідників, вручив воїнам нагороди

МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

Харківські поліцейські передали ЗСУ два трофейні танки

Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства

Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА