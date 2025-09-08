Новий посол Норвегії в Україні прибув до Києва

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко у понеділок, 8 вересня, прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Королівства Норвегія в Україні Ларса Хансена.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі сторони відзначили високий рівень українсько-норвезького партнерства, заснованого на спільних цінностях та довірі. Заступник міністра висловив вдячність за незмінну підтримку Норвегією суверенітету і територіальної цілісності України, а також за значний внесок Осло у зміцнення обороноздатності нашої держави.

Окрему увагу дипломати приділили питанню подальшої координації міжнародних зусиль для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України, а також наголосили на важливості посилення санкційного тиску на державу-агресора.

Сторони обговорили перспективи українсько-норвезької співпраці у відновленні критичної інфраструктури та реалізації спільних гуманітарних і культурних проєктів.

Міщенко висловив сподівання, що незалежно від результатів парламентських виборів у Норвегії, які відбуваються сьогодні, новий склад Стортингу та норвезького Уряду продовжать зміцнювати партнерство з Україною.