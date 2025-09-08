Інтерфакс-Україна
Події
16:40 08.09.2025

Мінімальне грошове забезпечення військового, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис грн/міс. - Свириденко

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію про підвищення мінімального розміру грошового забезпечення військових заявила, що кошти державного державного бюджету насамперед спрямовуються на військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання.

"Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця Збройних сил України, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 000 гривень на місяць. Одночасно повідомляємо, що в умовах воєнного стану основним пріоритетом державного бюджету є спрямування фінансового ресурсу на сектор безпеки і оборони", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

За її словами, кожна гривня, що надходить до державного бюджету, спрямовується на забезпечення сил безпеки і оборони озброєнням, технікою, боєприпасами, а також підвищення мотивації військовослужбовців, насамперед тих, хто безпосередньо виконує бойові завдання в районах ведення бойових дій.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум в 2 рази набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь на петицію тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

21 серпня петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн./міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

