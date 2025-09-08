Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Рятувальники організували тимчасову переправу через річку Дніпро в місті Кременчук Полтавської області на час проведення аварійно-відновлювальних робот на Крюківському мосту, повідомляє у понеділок Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Міст через річку пошкоджено внаслідок атаки російських дронів, рух перекрито — тривають термінові ремонти. Надзвичайники допомагають мешканцям дістатися іншого берега. Зокрема, серед них — жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги", - сказано в телеграм-каналі відомства.

Крюківській автомобільно-залізничний міст – єдиний, який сполучає правобережну та лівобережну частини Кременчука. Найближчий знаходиться у 12км від нього в сусідньому місті Світловодськ.

Як повідомлялося, війська РФ в ніч на понеділок атакували транспортну інфраструктуру Кременчука, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро. Між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі були запущені автобуси. "Ворог спробував розірвати два берега Дніпра у Кременчузі сьогодні вночі. Автомобільне сполучення - вже відновлено", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.