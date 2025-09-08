Інтерфакс-Україна
Події
15:04 08.09.2025

Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

1 хв читати
Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Рятувальники організували тимчасову переправу через річку Дніпро в місті Кременчук Полтавської області на час проведення аварійно-відновлювальних робот на Крюківському мосту, повідомляє у понеділок Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Міст через річку пошкоджено внаслідок атаки російських дронів, рух перекрито — тривають термінові ремонти. Надзвичайники допомагають мешканцям дістатися іншого берега. Зокрема, серед них — жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги", - сказано в телеграм-каналі відомства.

Крюківській автомобільно-залізничний міст – єдиний, який сполучає правобережну та лівобережну частини Кременчука. Найближчий знаходиться у 12км від нього в сусідньому місті Світловодськ.

Як повідомлялося, війська РФ в ніч на понеділок атакували транспортну інфраструктуру Кременчука, намагаючись пошкодити переправу через Дніпро. Між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі були запущені автобуси. "Ворог спробував розірвати два берега Дніпра у Кременчузі сьогодні вночі. Автомобільне сполучення - вже відновлено", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Теги: #дснс #полтавщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 08.09.2025
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

16:57 05.09.2025
Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

21:35 03.09.2025
Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

18:14 02.09.2025
Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

20:10 31.08.2025
Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

14:48 30.08.2025
УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

22:15 29.08.2025
ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

16:46 29.08.2025
Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

12:24 28.08.2025
У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

09:16 28.08.2025
Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт

Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрома Алояна заступником секретаря РНБО

Військова частина атакована під російським Хабаровським, її військові здійснювали злочини на Київщині - джерела

Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА