ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго – адвокати бізнесмена

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) у здійсненні розслідування справи проти бізнесмена Костянтина Жеваго без його участі щодо можливого надання неправомірної вигоди голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, тобто спеціального досудового розслідування, повідомляють адвокати бізнесмена.

"Суд підтвердив позицію сторони захисту про те, що Жеваго не переховується від слідства та суду та не перебуває у міжнародному розшуку", – зазначила адвокатка Наталія Пушина у пресрелізі у понеділок.

Захисники бізнесмена зауважили, що розслідування справ без участі особи – це екстраординарна процедура, яка дозволяється лише у тих випадках, коли неможливо проводити розслідування, оскільки особа переховується від слідства, тоді як більше двох років детективи та прокурори проводили розслідування за участі Жеваго у порядку міжнародної правової допомоги. Адвокати нагадали, що детектив НАБУ та прокурор САП особисто приїздили до Франції для допиту бізнесмена.

В пресрелізі також наголошується, що з початку появи публічних претензій Жеваго заявив НАБУ та САП про свою непричетність до подій, повну готовність до співпраці зі слідством та повідомив своє місцезнаходження.

Адвокати стверджують, що це одна з численних справ проти Жеваго, які використовуються з метою тиску на нього та його бізнес.

Як повідомлялося, 18 травня 2023 року правоохоронці заявили про викриття Князєва на отриманні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. На початку жовтня розслідування у справі колишнього голови Верховного Суду було завершено.

30 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву у вигляді тримання під вартою і зменшив підозрюваному розмір застави до 18,168 млн грн, 31 січня його було звільнено з-під варти під заставу. 27 травня за рішенням суду з обвинуваченого в хабарництві Князєва було знято електронний браслет.

Наприкінці серпня 2024 року ВАКС розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням Князєва в отриманні хабаря.