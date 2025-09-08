Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 5 танків, 29 артсистем, 461 БПЛА, а також 81 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1089060 (+910) осіб, танків – 11168 (+5) од, бойових броньованих машин – 23258 (+4) од, артилерійських систем – 32545 (+29) од, РСЗВ – 1481 (+0) од, засоби ППО – 1217 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461), крилаті ракети – 3691 (+5), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 61135 (+81), спеціальна техніка – 3961 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.