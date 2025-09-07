Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом забезпечити гідний рівень оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 2 вересня і станом на 7 вересня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Освітянська спільнота висловлює глибоке занепокоєння критичною ситуацією, що склалася у сфері оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Із початком 2025–2026 навчального року заклади освіти України зіткнулися з гострим дефіцитом педагогічних кадрів. Основними чинниками цієї проблеми є системне недофінансування галузі, відсутність реалізації гарантій, передбачених законодавством, надмірне робоче навантаження та низький рівень заробітної плати", - йдеться в петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції закликає: вжити невідкладних заходів до наближення розмірів посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників у відповідності до положень закону "Про освіту"; забезпечити стабільне і достатнє фінансування галузі освіти як одного з ключових пріоритетів державної політики; відновити соціальну справедливість та визнати працю педагогів та науково-педагогічних працівників гідною державної підтримки.

Як повідомлялося, 16 квітня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату педагогічним працівникам набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що підвищення посадових окладів педагогічним працівникам потребуватиме значних видатків, що під час воєнного стану проблематично.

5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.