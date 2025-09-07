Інтерфакс-Україна
Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня та очікування нових пакетів підтримки від партнерів.

"На тиждень зараз буде зустріч в форматі Рамштайн. Сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в Рамштайн", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

Зеленський також очікує на нові пакети підтримки.

Також був на доповіді секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров, зазначив президент.

"Ми готуємо ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту", - сказав президент.

Як повідомлялося, наступного тижня буде проведена технологічна Ставка верховного головнокомандувача, на якій розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

 

