21:16 07.09.2025

Зеленський: Україна має наростити виробництво дронів-перехоплювачів до рівня масованих атак РФ у 300-400 "шахедів"

Росія під час масованих атак використовує 300-400 дронів-камікадзе Shahed, тож виробництво українських безпілотників-перехоплювачів мають досягти аналогічних показників, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Звісно, не все поки що збивається і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість шахедів в масованих ударах на рівні 300-400 за один такий удар. Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник", - сказав він у вечірньому відеозверненні у неділю.

За його словами, реально потенціал виробництва є. Фінанси та контракти та забезпечуються.

"Потрібне масштабування відповідних підрозділів. Дякую всім, хто в силах оборони виконує це завдання. Та дякую всім, хто допомагає кожному. Кожному волонтеру, кожній компанії. Розвивати цю технологію перехоплювачів, впроваджувати її, тренувати екіпажі. Все це – рятувати життя людей", - сказав президент.

Між тим, в Києві продовжують розбирати завали, під якими можуть бути тіла. Станом на вечір неділі відомо про більш 40 постраждалих по Україні, 20 з яких в Києві.

"Київ був однією з центральних мішень для російських дронів", - зазначив Зеленський.

 

