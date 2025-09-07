Інтерфакс-Україна
Події
20:26 07.09.2025

Наступного тижня відбудеться технологічна ставка: розглянуть ракетні програми та виробництво дронів – Умєров

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Наступного тижня буде проведена технологічна Ставка верховного головнокомандувача, на якій розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні на нараді у президента України доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - написав він в телеграмі.

За словами Умєрова, на порядку денному – питання, які визначають українську спроможність бити ворога на відстані та посилювати захист. Зокрема, розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи, масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників.

Крім того, на Ставці розглянуть стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.

"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - зазначив Умєров.

 

