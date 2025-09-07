Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі обстрілу в ніч на неділю РФ та посилення атак.

"Ми повинні дотримуватися цього курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію за допомогою додаткових санкцій, у тісній координації з нашими союзниками та партнерами", - написав він в соцмережі Х в неділю.

Він засудив дії РФ з посиленням одночасним посиленням бомбардувань та атаках урядових будівель та цивільних будинків на тлі розмов про мир.

"Це версія "миру" для Путіна. Росія розпочала цю війну, і Росія вирішила її продовжувати. Мої думки з жертвами, пораненими та їхніми родинами. Сила та стійкість українського народу продовжують надихати всіх нас", - пише Кошта.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1964629430141157768