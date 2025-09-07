До чотирьох зросла кількість постраждалих через атаку ворожого БпЛА у Сумах, серед них – двоє дітей

Кількість постраждалих через атаку БпЛА по центру Сум у неділю зросла до чотирьох осіб, серед них – двоє дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на центр Сум близько 13:30. Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік", - написав Григоров у Телеграмі.

За інформацією, постраждалих обстежують, медики надають необхідну допомогу.

Раніше повідомлялось про одну постраждалу, також пошкоджено будівлю Сумської ОВА.