Події
14:44 07.09.2025

Через атаку ворожих БпЛА у Сумах поранено жінку

Через атаку ворожих БпЛА у Сумах поранено жінку

Ворог вдень у неділю атакував БпЛА центр Сум, постраждала жінка, пошкоджено будівлю обласної адміністрації, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Майже годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум – площу Незалежності. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу. Пошкоджена будівля Сумської ОДА", - написав Григоров у Телеграмі.

За інформацією, на місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки.

