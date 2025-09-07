Інтерфакс-Україна
Події
14:23 07.09.2025

Зеленський і Макрон скоординували дипломатичні зусилля для відповіді на ескалацію з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорив дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді на чергову ескалацію РФ.

"Сьогодні розмовляв з Емманюелем Макроном. Обговорили жорсткий нічний російський обстріл. На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні. Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - написав Зеленський у Телеграмі.

