Зеленський і Макрон скоординували дипломатичні зусилля для відповіді на ескалацію з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорив дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді на чергову ескалацію РФ.

"Сьогодні розмовляв з Емманюелем Макроном. Обговорили жорсткий нічний російський обстріл. На жаль, в Україні загинуло четверо людей і понад 44 зазнали поранень. Наші рятувальники та екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні. Ми скоординували наші дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді. Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", - написав Зеленський у Телеграмі.