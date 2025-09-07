11:45 07.09.2025
УЧХ надавав допомогу постраждалим через ворожу атаку по Запоріжжі
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/
Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали допомогу на місці російської атаки БпЛА по Запоріжжю.
"Вчора ввечері команда швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами працювала на місці чергового обстрілу Запоріжжя", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.
Волонтери надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим, а також підтримували рятувальників.
Як повідомлялося, внаслідок атаки ворожих БпЛА по Запоріжжю 15 постраждалих.