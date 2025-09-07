Інтерфакс-Україна
Події
07:16 07.09.2025

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби  склали 970 одиниць живої сили та 164 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, 104 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спецтехніки та чотири одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 294  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

