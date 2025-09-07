7 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1292 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1292 RUSSIAN AGRESSION

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки, День кіберспорту, День підприємця.

Ще сьогодні Міжнародний день поліцейського співробітництва, Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба, Всесвітній день польової епідеміології, День видів тварин, які вимирають, Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена, Всесвітній день відмови від військової іграшки, День заснування Google.

В Італії – Свято ліхтариків, у Бразилії - День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта; Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці.

День воєнної розвідки

Встановлений Указом Президента України в 2022 році. Він вшановує внесок воєнної розвідки у захист національних інтересів та зміцнення обороноздатності держави.

Історія воєнної розвідки України починається у 1992 році, коли було створено Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. Від того часу розвідники відіграють важливу роль у гарантуванні безпеки країни, зокрема під час війни в Україні.

День кіберспорту в Україні

Свято засновано у 2020 році, коли кіберспорт отримав статус офіційного виду спорту в Україні.

Кіберспорт в Україні має багату історію та значний вплив на молодь і технологічну культуру країни. Українські команди, такі як Natus Vincere (NAVI), здобули міжнародну славу, виграли престижні турніри Dota 2 та CS:GO. Святкування Дня кіберспорту включає різноманітні заходи, такі як презентації, пресконференції та змагання з грошовими призами.

Це свято не лише для геймерів, але й для всієї кіберспортивної спільноти, яка підтримує та розвиває цей вид спорту в Україні.

День підприємця в Україні

Від 1999 року у першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Рішення про святкування цієї дати було прийнято у жовтні 1998 року президентом Леонідом Кучмою. Цим наказом він визнав вагомий вплив усіх форм підприємництва на розвиток національної економіки.

Міжнародний день поліцейського співробітництва

Заснований Генасамблеєю ООН 2022 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливу роль, яку відіграють національні та міжнародні правоохоронні органи у гарантуванні глобальної безпеки.

Цей день наголошує на необхідності тісної міжнародної співпраці для боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю. Особливу увагу приділяють гендерній рівності в правоохоронних органах, адже участь жінок у поліції має вирішальне значення для ефективної та підзвітної служби.

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба

Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року. Метою цього дня є привернення уваги до проблеми забруднення повітря та необхідності забезпечення чистого повітря для всіх.

Забруднення повітря є однією з основних причин респіраторних захворювань, серцевих нападів та інших серйозних хвороб. Тема цьогорічного святкування - "Разом за чисте повітря", яка зазначає важливість міжнародної співпраці та інвестицій у боротьбу з забрудненням повітря.

Всесвітній день польової епідеміології

Засновано у 2021 році. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливу роль польових епідеміологів у захисті громадського здоров’я та гарантуванні глобальної безпеки. Польових епідеміологів часто називають "детективами хвороб", адже вони опікуються розслідуванням спалахів інфекційних захворювань, виявленням випадків, контактів та факторів ризику. Їхня робота охоплює різні сфери, включно з охороною здоров’я, гігієною довкілля, медициною, мікробіологією, вірусологією та комунікаціями.

День видів тварин, які вимирають

Це свято було започатковано в Австралії як Національний день видів, що перебувають під загрозою зникнення і присвячене підвищенню обізнаності про рослини та тварини, які перебувають під загрозою зникнення.

Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена

Метою цього дня є підвищення обізнаності про м’язову дистрофію Дюшена (МДД) — серйозне генетичне захворювання, яке характеризується швидким прогресуванням м’язової слабкості та втрати м’язової маси. Символом цього дня є червона повітряна кулька, яку випускають у небо тисячі людей у підтримку пацієнтів з цим захворюванням.

День відмови від військової іграшки, або День її знищення

Започаткований 1988 року за ініціативою Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Метою цього дня є привернення уваги до потенційної шкоди, яку можуть завдати військові іграшки дитячій психіці. Дітям пропонується обміняти свої військові іграшки на мирні альтернативи, такі як м’які іграшки, конструктори, настільні ігри та інші розвивальні іграшки. Це свято також спрямоване на виховання у дітей любові до миру та ненасильства.

День заснування Google

День заснування Google відзначається щороку 7 вересня, на честь створення однієї з найпопулярніших пошукових систем у світі. Цей день присвячений інноваційним технологіям Google, його історії та впливу на наше повсякденне життя.

Робота над створенням Google почалася на початку 1996 року як дослідницький проєкт у Стенфордському університеті. Аспіранти Сергій Брін і Ларрі Пейдж розробили алгоритм під назвою "PageRank", який визначав зв’язки між сайтами і присвоював їм значення релевантності на основі кількості посилань на інші сайти. Це відрізнялося від інших пошукових систем, які визначали релевантність на основі кількості разів, коли пошуковий термін з’являвся на сторінці.

Початкова назва BackRub згодом була змінена на Google, що є помилковим написанням слова "googol", яке представляє собою цифру 1, за якою слідує 100 нулів. Це символізувало прагнення Google надавати нескінченну кількість інформації.

Доменне ім’я Google було зареєстровано 15 вересня 1997 року, а компанія була офіційно зареєстрована 7 вересня 1998 року в Каліфорнії. Зростання Google було швидким, і в 1999 році компанія перенесла свою операційну базу в Пало-Альто, а в 2003 році – в Маунтін-В’ю.

Цього дня народилися:

1936 - Українська художниця Тетяна Голембієвська;

1964 - Українська художниця Рибачук Марина Василівна;

1970 - Український партизан Війни на сході України, Герой України (2017) Володимир Жемчугов.

Ще в цей день:

70 - Римляни захоплюють Єрусалим;

1792 - Перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висаджується в Тамані;

1812 - Відбувається переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії;

1822 - Бразильська імперія оголошує незалежність від Португальського королівства;

1892 - У США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 - Третій Рейх розпочинає бомбардування Лондона;

1971 - У Києві оголошують про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Созонта

Созонт жив у IV столітті в Малій Азії і був пастухом. Відомий своєю відданістю християнській вірі та мужністю. Одного разу уві сні йому явився Ісус Христос і закликав його до мученицької смерті. Після цього Созонт вирушив до міста Помпеополь, де розбив золотого ідола в язичницькому храмі та роздав золото бідним. Коли язичники виявили зникнення частини ідола, вони почали переслідувати християн. Щоб врятувати невинних, Созонт зізнався у своєму вчинку. Його піддали жорстоким тортурам, але він залишився непохитним у своїй вірі. Його спалили живцем 304 року.

Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці

7 вересня у православному календарі відзначається Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Це особливий день, коли віряни духовно готуються до одного з дванадцяти головних свят церковного року — Різдва Божої Матері, яке припадає на 8 вересня.

Іменини: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.