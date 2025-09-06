Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Одну людину поранено внаслідок масованої атаки ударних дронів ворога по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Перед цим він повідомляв, що росіяни "скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА". У місті сталося кілька пожеж. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.