Інтерфакс-Україна
Події
20:16 06.09.2025

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

1 хв читати
Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Одну людину поранено внаслідок масованої атаки ударних дронів ворога по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"Жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Перед цим він повідомляв, що росіяни "скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА". У місті сталося кілька пожеж. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 06.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

08:37 06.09.2025
Обстріли Херсонщини: Дві людини загинули, дві поранені - Прокудін

Обстріли Херсонщини: Дві людини загинули, дві поранені - Прокудін

08:00 06.09.2025
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області

09:51 05.09.2025
Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

Росіяни за добу 122 рази обстріляли Сумщину, постраждали четверо людей

19:50 04.09.2025
Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

Жителям Лозової і Близнюківської громади почали повертати світло

10:32 04.09.2025
Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

09:50 04.09.2025
У Харківській області загинула одна особа, шестеро зазнали поранень через ворожі обстріли

У Харківській області загинула одна особа, шестеро зазнали поранень через ворожі обстріли

08:10 04.09.2025
За добу окупанти завдали майже 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

За добу окупанти завдали майже 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

08:09 04.09.2025
На Дніпропетровщині ППО збила два дрони, поранено чоловіка внаслідок удару по Покровській громаді

На Дніпропетровщині ППО збила два дрони, поранено чоловіка внаслідок удару по Покровській громаді

07:33 04.09.2025
Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

ОСТАННЄ

Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Пасажиропотік через кордон з початком вересня впав на 10%

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

У неділю очікується тепла погода, короткочасні дощі лише на Закарпатті

На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА