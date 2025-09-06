Інтерфакс-Україна
Події
07:34 06.09.2025

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, 2 танка, 39 артсистем, 256 БПЛА, а також 120 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1087180 (+960) осіб , танків – 11161 (+2) од, бойових броньованих машин – 23243 (+0) од, артилерійських систем – 32474 (+39) од, РСЗВ – 1480 (+0) од, засоби ППО – 1217 (+1) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256), крилаті ракети – 3686 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 60950 (+119), спеціальна техніка – 3957 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

