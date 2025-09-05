Сибіга обговорив із новим очільником МЗС Нідерландів санкції проти РФ та гарантії безпеки для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вейлем (David van Weel) важливість надійних гарантій безпеки для України, необхідність посилення санкцій проти Росії, та запросив його до України.

"Я мав змістовну розмову з моїм новим голландським колегою, Девідом ван Вейлем. Я привітав його з призначенням і подякував за його особисті зусилля у збільшенні підтримки України. Я також висловив вдячність за непохитну солідарність Нідерландів з Україною в умовах агресії Росії. Ми обговорили важливість надійних гарантій безпеки для України, необхідність посилення санкцій проти Росії та притягнення її до відповідальності за злочин агресії", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.

За словами Сибіги, сторони також узгодили подальші кроки для прискорення прогресу України на шляху до членства в ЄС.

"Я з нетерпінням чекаю на візит міністра ван Вейля до Києва", - акцентував очільник українського МЗС.

Як відомо з відкритих джерел, Девіду ван Вейлю — 49 років, він нідерландський дипломат, державний службовець і колишній офіцер військово-морського флоту. З липня 2024 р. обіймав посаду міністра юстиції та безпеки в уряді Схоофа. 3 червня 2025 р. ван Віль також став виконуювачем обов'язків міністра у справах біженців та міграції. 2 вересня 2025 Девід ван Віль призначений новим міністром закордонних справ Нідерландів у результаті перестановок у складі уряду Схоофа.