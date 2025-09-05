Сибіга обговорив із главою МЗС Словаччини реалізацію взаємовигідних енергетичних та інфраструктурних проєктів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Ужгороді провів зустріч із міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром, під час якої, зокрема, обговорив реалізацію взаємовигідних енергетичних та інфраструктурних проєктів, зокрема створення залізничного сполучення європейського стандарту між двома країнами.

"На полях зустрічі наших лідерів в Ужгороді я мав змістовну розмову зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром. Ми обговорили низку питань двостороннього порядку денного — реалізацію взаємовигідних енергетичних та інфраструктурних проектів, зокрема створення залізничного сполучення європейського стандарту між Ужгородом та Словаччиною й іншими країнами ЄС", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.

За його словами, сторони також обговорили регіональну енергетичну безпеку та подальшу підтримку Словаччиною України, зокрема українських дітей у рамках Коаліції з цивільного захисту.

"Українсько-словацьке сусідство є дуже важливим не тільки для наших двох народів, але й для Європи в цілому. Ми погодилися, що вступ України до ЄС буде вигідним для обох наших країн і сприятиме тривалому миру в Європі. Я також поділився зі своїм словацьким колегою баченням України щодо припинення російської агресії та наголосив на важливості тиску на агресора, негайного припинення вогню та гарантій безпеки для України", - підсумував результати зустрічі Сибіга.