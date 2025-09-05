Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

Обсяг допомоги Фонду Порошенка бригадам та підрозділам Сил оборони перевищив 7 млрд грн. А кількість військових частин, які з початку повномасштабного вторгнення отримують допомогу - біля двох сотень, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Доля України сьогодні пишеться у бліндажах і окопах уздовж усієї лінії фронту. Але вона твориться й у волонтерських та благодійних штабах, адже часом цілі ділянки фронту тримаються саме на цій допомозі. Сьогодні весь світ відзначає День благодійності. Для Фонду Порошенка останні три роки промайнули у постійному русі. Разом із волонтерами ГО "Справа Громад" ми невпинно розширюємо перелік підрозділів, яким допомагаємо. Нині маємо близько 200 підопічних - від рот і батальйонів до бригад, полків та цілих армійських корпусів. І ми постійно зустрічаємося з ними на фронті - завжди з подарунками, які рятують життя та наближають перемогу", - пише пʼятий президент у соцмережах.

"Цього дня щороку ми звітуємо про зроблене. І цього місяця перетнули позначку 7 мільярдів гривень наших із Мариною власних коштів, спрямованих на потреби війська від початку повномасштабного вторгнення. Тоді це були кулемети, бронежилети, аптечки й пікапи. Сьогодні масштаби допомоги - це вже тягачі Oshkosh, ремонтні майстерні, екскаватори, автобуси для перевезення особового складу, рухомі командні пункти, "малюки" FODEN, мобільні шиномонтажі, вантажівки DAF YA та DAF Leyland, екскаватори, ПАРМ, БПЛА "Посейдони", квадроцикли, мобільні лазні, купольні РЕБи, "Старлінки", зарядні станції, "Мавіки", детектори дронів "Цукорок", шини на вантажівки та FPV-дрони - як звичайні, так і на оптоволокні", - зазначає Порошенко.

"Та Фонд не обмежується лише закупівлями. Ми інвестуємо і в розробки: саме так з’явилися засіб протидії технічним розвідкам "АЙ-Петрі", здатний боротися з ворожими дронами та навіть КАБами, а також "Цукорок" і "Аспірин 2.0", які попереджають про загрозу з повітря і щодня рятують життя десятків тисяч українських військових", - констатує лідер "Євросолідарності".

"Ми системно підтримуємо українську оборонну промисловість. Багато про це поки що не можна говорити, але переконані: лише інновації допоможуть зламати ворога. Попри всі перешкоди ми й надалі їздитимемо на фронт, привозитимемо допомогу й розширюватимемо наші програми. І число, яке сьогодні зображене на картинці, буде лише зростати. Дякую кожному, хто допомагає армії! Разом - переможемо!", - переконаний Петро Порошенко.