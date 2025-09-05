Інтерфакс-Україна
Події
16:44 05.09.2025

В проекті держбюджету-2026 пріоритетом залишатиметься безпека і оборона - Свириденко

1 хв читати
В проекті держбюджету-2026 пріоритетом залишатиметься безпека і оборона - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Сфера безпеки і оборони залишатиметься пріоритетом в проєкті державного бюджету України на 2026 рік, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Як і в бюджеті 2025 року для нас пріоритетом залишається безпека і оборона. Відповідно до закону, ми маємо 15 вересня подати проект бюджету в зал (до Верховної Ради - ІФ-У). Ми розуміємо наскільки важливо зберегти підтримку для громад, підтримку для бізнесу, тому ми будемо робити окремий акцент на фінансуванні важливих сфер", - сказала Свириденко на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад в п'ятницю в Ужгороді.

За її словами, у держбюджеті будуть акценти на сфері освіти, зокрема, на безоплатному харчуванні в школах і будівництві укриттів, на медицині, підтримці прифронтових регіонів і переселенців.

Теги: #держбюджет #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 05.09.2025
Стан готовності основних секторів до опалювального сезону понад 80% - Свириденко

Стан готовності основних секторів до опалювального сезону понад 80% - Свириденко

17:22 03.09.2025
Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

10:03 03.09.2025
На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

10:12 01.09.2025
Дистанційно в новому навчальному році навчатиметься на 103 тис. учнів менше, ніж торік - Свириденко

Дистанційно в новому навчальному році навчатиметься на 103 тис. учнів менше, ніж торік - Свириденко

13:33 30.08.2025
Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

18:24 20.08.2025
Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

15:41 20.08.2025
Свириденко розповіла на які пріоритетні невійськові напрями підуть кошти після змін в держбюджет

Свириденко розповіла на які пріоритетні невійськові напрями підуть кошти після змін в держбюджет

13:08 18.08.2025
Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

Мінфін України будуватиме проєкт держбюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік

08:41 06.08.2025
Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

14:34 31.07.2025
Свириденко і Шмигаль вітають ухвалені Радою зміни до держбюджету

Свириденко і Шмигаль вітають ухвалені Радою зміни до держбюджету

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

ОСТАННЄ

Білий дім: Трамп перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

Україна повернула з-за кордону понад EUR3,3 млн, вкрадених через корупційну схему "Поліграфкомбінату" – НАБУ

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА