В проекті держбюджету-2026 пріоритетом залишатиметься безпека і оборона - Свириденко

Сфера безпеки і оборони залишатиметься пріоритетом в проєкті державного бюджету України на 2026 рік, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Як і в бюджеті 2025 року для нас пріоритетом залишається безпека і оборона. Відповідно до закону, ми маємо 15 вересня подати проект бюджету в зал (до Верховної Ради - ІФ-У). Ми розуміємо наскільки важливо зберегти підтримку для громад, підтримку для бізнесу, тому ми будемо робити окремий акцент на фінансуванні важливих сфер", - сказала Свириденко на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад в п'ятницю в Ужгороді.

За її словами, у держбюджеті будуть акценти на сфері освіти, зокрема, на безоплатному харчуванні в школах і будівництві укриттів, на медицині, підтримці прифронтових регіонів і переселенців.