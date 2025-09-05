Футбольний Матч Легенд збере кошти для благодійних організацій, зокрема для УЧХ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Зірки світового футболу зіграють благодійний матч у Лісабоні на підтримку гуманітарних організацій, зокрема Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"15 вересня… у Лісабоні відбудеться масштабний благодійний Матч Легенд, який збере зірок світового футболу на полі одного з найбільших стадіонів Португалії - José Alvalade Stadium. Подія має на меті залучити понад 1 мільйон євро на підтримку чотирьох благодійних організацій, серед яких — Український Червоний Хрест", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Кошти, зібрані під час матчу, допоможуть Українському Червоному Хресту продовжувати надавати гуманітарну підтримку людям, які постраждали від війни: здійснювати евакуацію, надавати психосоціальну підтримку, допомагати у відновленні житла та інформувати про мінну небезпеку.

Участь у матчі візьмуть легенди світового футболу — Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф, Кафу, Хав’єр Дзанетті, Дель П’єро, Петер Шмейхель.

"Такі ініціативи — це не лише про фінансову підтримку, а й про солідарність та співпереживання, які перетворюються на реальну допомогу для тих, хто переживає найважчі часи", — наголосив генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко.