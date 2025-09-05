Інтерфакс-Україна
Події
15:08 05.09.2025

Речник МЗС: Новини щодо дронової угоди з США побачимо вже найближчим часом

Подробиці дронової угоди України з США стануть відомі вже найближчим часом, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми всі розуміємо, що Сполучені Штати були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою", - сказав він на брифінгу в Києві у п’ятницю.

За словами, речника цю пропозицію президенту США Дональду Трампу зробив особисто президент Володимир Зеленський. Тихий додав, що така співпраця цікава американській стороні і показує, що партнерство України і Штатів взаємовигідне.

"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", - сказав він журналістам.

